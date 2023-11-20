الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

النائب العام يستقبل نقيب المحامين بمكتبه

النائب العام مع نقيب
النائب العام مع نقيب المحامين

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، عبد الحليم علام نقيب المحامين، والوفد المرافق له.

ورحب النائب العام بضيوفه الكرام، الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

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