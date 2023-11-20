الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 85 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزى إدفو وأسوان (صور)

حملة ازالات فى اسوان،فيتو
حملة ازالات فى اسوان،فيتو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار حملات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستعادة أراضى الدولة، وطبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المتواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه بالتعدى على حق الشعب.

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ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان تم مواصلة تنظيم عدد من حملات الإزالة المكبرة التى إستهدفت تنفيذ عدد 83 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بإجمالى مساحة 20 ألف و683 م2، وذلك بمدينتى إدفو والبصيلية، بالإضافة إلى قرى الحجز قبلى وبحرى والطوناب.

أضاف أن الحملات تمت بمشاركة واسعة من القوات الأمنية بقيادة اللواء حسام الشرقاوى مساعد مدير أمن أسوان وعدد من القيادات الأمنية والجنائية، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية والقروية وأيضًا العاملين بالوحدة المحلية المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت تنفيذ الإزالة الفورية لحالتين تعدى بالبناء المخالف على الأراضى أملاك الدولة بحى الصداقة الجديدة بمساحة ألف م2  مربع، مشيرًا إلى أن الحملة تمت بإشراف سامية حسين رئيس الحى، وبمشاركة المهندسين والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية.

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أسوان تعدى ازالة أراضى أملاك الدولة امن اسوان

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