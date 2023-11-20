الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيسي تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمرافق العامة

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام أحمد فؤاد رئيس النقابة وعددًا من ممثلي النقابة.

وتضم النقابة العامة للمرافق العامة للعاملين بالمرافق العامة قطاعات(الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي) ممثلة في جميع محافظات الجمهورية والتي تضم في عضويتها عددا كبيرا من الأعضاء موزعين على ١١٢ لجنة نقابية.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، ورحب رئيس الحملة بوفد النقابة معبرًا عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور النقابة في توفير العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية لأعضائها، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الانجازات في جميع المجالات منها الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن والرياضة وغيرها.

ومن جانبه، عبر وفد النقابة عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحين أنهم على تواصل دائم وفعّال مع أعضاء النقابة في جميع محافظات الجمهورية، مثمنين جهود الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات والمشروعات التنموية والتي عملت على توفير عدد من فرص العمل للشباب، موضحين أن من بين تلك الإنجازات إنشاء 22 مدينة صناعية، و8000 كيلو متر مربع من الطرق والكباري، ومدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمجتمعات العمرانية ومبادرة حياة كريمة وغيرها من الإنجازات، فضلًا عن توفير جميع المرافق العامة لجموع الشعب المصري.

وأكدوا قيامهم بدورهم بتشجيع المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم لصالح الوطن.

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السيسي المستشار محمود فوزى

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