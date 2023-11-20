صحة البحيرة الأولى على الجمهورية فى التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المديرية بالمحافظة تصدرت محافظات الجمهورية،وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التقييم الإحصائي لإجراءات مكافحة العدوى بالمحافظات خلال عام ٢٠٢٣م، بما يعد انجازًا جديدًا يضاف لسجل إنجازات مديرية الصحة بالبحيرة فى الفترة الأخيرة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الإنجاز الذي تحقق، وبجهود فرق مكافحة العدوى فى جميع مستشفيات البحيرة، منوهًا بأن كل يوم يشهد جديدًا من الأعمال المتميزة التى يقوم بها الفرق الطبية بمديرية الصحة بالبحيرة.

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وأوضح الدكتور جميعة، أن الدولة تولى اهتمام كبير وغير عادي بالقطاع الصحى، وأن هناك دعم كبير من فخامة الرئيس بمنظومة الصحة، وأن منظومة الصحة بالبحيره فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل ابنائها المخلصين.

وأعرب الدكتور جميعة،عن خالص شكره وتقديره للفريق الإشرافي بالمديرية، وللدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي، وللدكتور سعيد عوض مدير ادارة المستشفيات، وللدكتور أحمد حسن جاد الله مدير إدارة مكافحة العدوى، ولفريق مكافحة العدوى بالمديرية،ولجميع السادة مديري المستشفيات بالبحيرة، ولكافة فرق مكافحة العدوى بتلك المستشفيات تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.