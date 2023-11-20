الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: استقبال 28 طفلا من المبتسرين عبر معبر رفح للعلاج في مصر (صور)

وزير الصحة،فيتو
وزير الصحة،فيتو

 تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وصول 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، وذلك بناء على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويجري حاليا نقل الأطفال للمستشفيات المعدة لاستقبالهم، بفرق طبية وتجهيزات على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

 كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، توجه الجمعة الماضية، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني «عبدالله الكحيل» الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لاستكمال العلاج في مصر، بمستشفى معهد ناصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أصر على الاطمئنان بنفسه على الحالة الصحية للطفل «عبدالله كحيل» في محاولة لرفع الروح المعنوية للطفل، مشيرا إلى أن الوزير يتابع الحالة الصحية للطفل، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات فخامة الرئيس بنقله من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اجتمع مع الفريق الطبي المعالج للطفل، واستمع إلى شرح مفصل عن حالته، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للطفل، وموافاته بخطة العلاج اليومية، كما اطمأن الوزير على توافر كافة الأجهزة والمستلزمات التي من شأنها المساهمة في نجاح خطة العلاج.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الطفل يعاني من تفتت في عظمة الفخذ الأيسر وفقدان للعظام والأنسجة المحيطة ويعاني من بتر بأطراف أصابع اليد اليسرى، وانفجار في الطحال، ووفقا لخطة العلاج التي يشرف عليها مجموعة من أكبر وأمهر الاستشاريين المتخصصين في مجال العظام والتجميل،  تتضمن تثبيت الكسر جراحيا، وعمل رقعة جلدية لتغطية عظام الفخذ، ومن المقرر أن يخضع الطفل لعدة عمليات جراحية دقيقة.

ومن جانبها، توجهت السيدة صابرين، والدة الطفل عبدالله الكحيل، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لاستغاثة ابنها، معربة عن امتنانها لاهتمام الوزير والفريق الطبي المعالج بحالة ابنها.

 يذكر أن الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، قد وجه استغاثة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مطالبا باستكمال علاجه في القاهرة من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها جراء الحرب في غزة، حيث استجاب فخامة الرئيس لاستغاثته، ووجه بسرعة نقله إلى القاهرة وعلاجه في معهد ناصر.

 

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