الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الابتدائية بدمنهور

زيارة وكيل وزارة
زيارة وكيل وزارة التعليم بالبحيرة

 قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، بزيارة وتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الابتدائية بدمنهور، يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للوقوف على انتظام العملية التعليمية، وسير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة بصفة عامة وكذا مدارس التربية الخاصة.

حيث قام وكيل الوزارة، بمتابعة انتظام الطلاب، وأداء معلمي التربية الخاصة داخل المدرسة، وكذلك تفقد مطعم المدرسة للتأكد من مستوى النظافة العامة وتوافر المواد الغذائية والإشراف على الأطعمة ونوعياتها المقدمة للطلاب، وذلك بحضور رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

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وأكد وكيل الوزارة بالبحيرة، أن مدارس التربية الخاصة بالبحيرة تشهد تطورا كبيرا وخدمات متميزة ورعاية كبيرة يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب من أبناء تلك المدارس، في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأبنائه من القادرون باختلاف، مشيرًا إلى أن أبناءنا الطلاب ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولابد من تذليل كافة العقبات التي تواجههم لافتًا إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم،بالتنسيق مع كافة الجهات خاصة في العملية التعليمية من تطوير ورفع كفاءة جميع مدارس التربيه الخاصه،وافتتاح مدارس أخرى جديدة وفقًا لأحدث النماذج والتقنيات، والمواصفات العالمية مع توفير كافة المقومات والخدمات اللازمة لأبنائنا الطلاب.

 

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وزارة التعليم البحيرة تفقد مدرسة الصم

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