الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

القومي للمرأة ينفذ 5 دورات تدريبية لتمكين السيدات اقتصاديًا في البحيرة

القومي للمرأة بالبحيرة،فيتو
القومي للمرأة بالبحيرة،فيتو

 نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع البحيرة، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، حيث تم تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركزى إيتاى البارود والدلنجات، وقد استهدفت تلك الندوات 175 سيدة.

يأتي ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال، كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة. 

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وتهدف تلك الدورات إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموزان الشخصية ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب، واحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

وأكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا  والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى الأسواق.
 

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القومي للمرأة البحيرة دورات تدريب

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