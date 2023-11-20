الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: قبول متدربين جدد على الصوب الزراعية واللحام بالأقصر

وزراة العمل، فيتو
وزراة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الأقصر فى فتح باب التقديم للشباب الراغب فى الحصول على التدريب المهنى فى مجالات الصوب الزراعية، واللحام، بواقع 20 متدرب لكل برنامج تدريبي، بمركز التدريب المهنى بالطود بالرضوانية، على ان تبدأ المديرية فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين فور الإنتهاء من العدد المطلوب من المتدربين بمقر المديرية، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، من الشباب من سن 18 إلى 45 سنة ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر فى تقريرٍ للوزارة، أن إدارة التدريب المهني بالمديرية أعدت البرامج التدريبية وجهزت المناهج والأساليب التدريبية استعدادًا لبدء الدورات المجانية، التى توفرها المديرية للشباب.

وأكد أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وتفعيل دور أجهزة المديريات بالمحافظات لتحقيق ذلك وتوفير مزيد من البرامج المجانية للشباب وتنفيذ الخطط الموضوعة، ومنوهًا إلى أنه على الراغبين فى الحصول على التدريب التقديم بمقر المديرية، حيث يمنح المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للتدريب تساعده فى الحصول على فرصة عمل أو توجيهه للجهات المانحة للقروض فى حالة رغبته فى البدء بمشروع خاص بالتنسيق والتعاون مع المديرية. 

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وزراة العمل العمل 100 فرصة عمل شغل وزير العمل

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