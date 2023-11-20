التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بورسعيد.. أب وأولاده ضمن الضحايا.. والمحافظ: صرف 75 ألف جنيه لكل أسرة (فيديو وصور)
أجرت فيتو بثا مباشرا منذ قليل من أمام العقار المنكوب ببورسعيد والذي سقط على قاطنيه، وتسبب في مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
وكانت عمارة سكنية بمنطقة البازار داخل نطاق حي الشرق، انهارت وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.
ونجح رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، في انتشال 4 ضحايا ومصابين من أسفل أنقاض العقار.
وأسفرت الجهود عن انتشال جثث 4 ضحايا وهم: عيد حماد التوني شحاتة 26 عامًا، وياسين عبدالحميد ياسين، 21 عامًا، وشقيقه "عبدالرحمن" 24 عامًا، ووالدهما "عبدالحميد"، وجرى نقل الجثث من موقع الحادث من خلال سيارات إسعاف إلى مستشفى النصر لوضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
المصابون
وعلى جانب آخر نُقل من موقع انهيار العقار المصابين: محمد عبد الحميد 40 عامًا، مصابًا بكسر في الساعد الأيمن، وسليمان حسبو السيد 40 عامًا مصابًا بنزيف في المخ، إلى مستشفى السلام بورسعيد.
إعانة مادية للوفيات
وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرر صرف إعانة قدرها ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق، فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفين في الحادث، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفين لاستلام المبلغ.
كما قدم محافظ بورسعيد خلال بيان صحفي صادر عن المحافظة خالص العزاء إلى أسر المتوفين في حادث انهيار العقار بحي الشرق، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.