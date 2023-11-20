التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بورسعيد.. أب وأولاده ضمن الضحايا.. والمحافظ: صرف 75 ألف جنيه لكل أسرة (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا منذ قليل من أمام العقار المنكوب ببورسعيد والذي سقط على قاطنيه، وتسبب في مصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وكانت عمارة سكنية بمنطقة البازار داخل نطاق حي الشرق، انهارت وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.

العقار المنكوب ببورسعيد، فيتو

ونجح رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، في انتشال 4 ضحايا ومصابين من أسفل أنقاض العقار.

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وأسفرت الجهود عن انتشال جثث 4 ضحايا وهم: عيد حماد التوني شحاتة 26 عامًا، وياسين عبدالحميد ياسين، 21 عامًا، وشقيقه "عبدالرحمن" 24 عامًا، ووالدهما "عبدالحميد"، وجرى نقل الجثث من موقع الحادث من خلال سيارات إسعاف إلى مستشفى النصر لوضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العقار المنكوب ببورسعيد، فيتو



المصابون

وعلى جانب آخر نُقل من موقع انهيار العقار المصابين: محمد عبد الحميد 40 عامًا، مصابًا بكسر في الساعد الأيمن، وسليمان حسبو السيد 40 عامًا مصابًا بنزيف في المخ، إلى مستشفى السلام بورسعيد.

العقار المنهار ببورسعيد، فيتو

إعانة مادية للوفيات

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرر صرف إعانة قدرها ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق، فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفين في الحادث، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفين لاستلام المبلغ.

كما قدم محافظ بورسعيد خلال بيان صحفي صادر عن المحافظة خالص العزاء إلى أسر المتوفين في حادث انهيار العقار بحي الشرق، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.