الإثنين 20 نوفمبر 2023
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اقتصاد

صفاء فارس: 5 أسهم قيادية بالبورصة المصرية يؤثرون على حركة التعاملات

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: من أهم الأسهم القيادية التي تنشط بها حركة التعاملات بهذا الأسبوع، سهم بالم هليز صاعد لديه مقاومة عند ٣.١٥ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣.٤٠ جنيه والدعم ٢.٧٦ جنيه وسهم المصرية للاتصالات صاعد لديه مقاومة عند ٣٨ واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٠ جنيها والدعم ٣٥.٥٠.

وأضافت خبيرة أسواق المال قائلة: يأتي سهم أوراسكوم المالية بمقاومة عند 0.385 واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 0.45  والدعم 0.354، كما ان سهم عامر جروب لديه مقاومة عند 0.56 واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد 0.65 والدعم 0.48، بالإضافة إلى سهم البنك التجاري الدولي لديه مقاومة عند ٧٤ جنيها واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٧٩ جنيها والدعم ٧٠ جنيها.

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مؤشرات، فيتو 

آخر تطورات حركة التعاملات بمنتصف تداولات اليوم بالبورصة 

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 86 ألف عملية بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28 % عند مستوى 24.968.17 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12%  عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85 %  عند مستوى 4867.48 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87 %  عند مستوى 7173.36 نقطة

 

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

ماذا حدث في تداولات جلسة بداية الأسبوع الماضي؟

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة. 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

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