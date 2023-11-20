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رياضة

موعد عودة الخماسي التحكيمي الموقوف لإدارة المباريات

بيريرا،فيتو
بيريرا،فيتو

الحكام، يعود الخماسي التحكيمي محمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور وحسام عزب، وخالد جمال الغندور، لإدارة مباريات الدوري المصري في يناير المقبل.

وشهدت الاختبارات التي أقيمت بالملعب الخاص بأحد الملاعب بمدينة نصر، سقوط خمسة حكام كبار في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” للمرة الثانية وهم: محمد الحنفي - محمد الصباحي - محمود عاشور - حسام عزب - خالد جمال الغندور.

ويترقب بيريرا رئيس لجنة الحكام، إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين في يناير المقبل   على أن يحرم هؤلاء الحكام من المشاركة في إدارة أى مباريات محلية. 

وكشف الحكم الدولي المونديالي السابق جهاد جريشة، عن مصير الحكام الخمسة الذين رسبوا للمرة الثانية في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر”، التي أقيمت بأحد الملاعب بمدينة نصر.

وأكد جهاد جريشة أن هؤلاء الحكام لن يتمكنوا من المشاركة في إدارة أي مباريات محلية سواء في الدوري الممتاز أو الدرجات الأدنى، ما لم يتمكنوا من تخطي اختبار اللياقة البدنية وفقا للوائح الفيفا.

 

وتابع جريشة أن الفيفا حدد فترة من 30 إلى 45 يوما أمام الاتحادات الأهلية من أجل إعادة اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين فيها، على أن يحرم هؤلاء الحكام من المشاركة في إدارة أى مباريات محلية. 

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اختبارات اللياقة البدنية للحكام

حصلت فيتو على نتائج الإعادة لـ اختبارات اللياقة البدنية للحكام المرشحين للقائمة الدولية للموسم الجديد 2022 - 2023.

 

وشهدت الاختبارات التي أقيمت بالملعب الخاص بأحد الملاعب بمدينة نصر، سقوط خمسة حكام كبار في اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” للمرة الثانية وهم: محمد الحنفي - محمد الصباحي - محمود عاشور - حسام عزب - خالد جمال الغندور.

 

حضر الاختبارات البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة. 

 

 يسود حاليًا خلاف بين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، واتحاد الكرة بشأن القائمة الدولية للحكام  المقرر إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.

 

ويرغب بيريرا في استبعاد من يتخطى سن الـ 45 عامًا من القائمة الدولية ويعد أبرزهم الحكم الدولى محمد عادل، وهو ما رفضه مجلس إدارة اتحاد الكرة خاصة وأن الأمر ينطبق أيضا على محمود عاشور الذي يبلغ 46 عامًا.

الحكم محمد الحنفي، فيتو

 

جدل حول محمود عاشور

 وكشف مصدر أن لجنة الحكام واتحاد الكرة متفقان على تواجد محمود عاشور بالقائمة الدولية ولكن هناك جدال حول وجود محمد عادل، فمجلس الجبلاية يرفض خروج محمد عادل من القائمة خاصة وأن مبدأ تجاوز سن الـ45 يتطابق على محمود عاشور أيضًا.

 

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة يرغب في تطبيق مبدأ الشفافية خوفًا من الهجوم عليه مثلما حدث في تصنيف الحكام، خاصة وأن تخطي سن الـ45 ليس لمحمد عادل ومحمود عاشور فقط بل لمحمد حسن وطارق سامي الذين يستعدان للمشاركة في كأس عالم لكرة الصالات، وأيضًا هاني العراقي الذي يستعد لأمم للشاطئية،  وأحمد نوفل الذي يستعد للتحكيم في كأس العالم للكرة الشاطئية.

 

وأضاف المصدر أنه ليس من المعقول أن يتم استبعاد كل من يتخطى سن الـ45 خاصة وأن منهم حكاما سيشاركون في بطولات دولية من بينهم محمد عادل المرشح لاختياره كحكم لتقنية الفار بكأس الأمم الإفريقية، والذي يرغب بيريرا في استبعاده.

الحكم محمود عاشور، فيتو

فيما أكد توفيق السيد، الحكم الدولي وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري السابق، أن البرتغالي بيريرا رئيس اللجنة، أرسل خطابا رسميا للنادي الأهلي، بعد مطالبة الأخير بتطوير التحكيم.

 

وتابع السيد خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بيريرا لديه شعور بضرورة احترام الأندية والرد على خطاباتهم وأنا أتفق معه تمامًا".

 

 وأضاف توفيق السيد: "بيريرا بعد خطاب وشكوى الأهلي، قرر إرسال خطاب رسمي أكد خلاله أنه يتم العمل بالفعل على تطوير الحكام، وهناك سياسات سوف يتم اتباعها بالفترة المقبلة من أجل النهوض بالمنظومة".

الحكم محمد الصباحي، فيتو

بيريرا يرفض تدخلات مجلس الجبلاية

 وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، رفض تدخلات مجلس الجبلاية من أجل إلغاء مشروع تصنيف الحكام في الموسم الجديد وفقا لمستوياتهم الفنية، مع حصر إسناد إدارة مباريات دوري القسمين الأول والثاني أ، ب، ستكون فقط للحكام المتميزين فنيا والذين تواجدت أسمائهم في الكشوفات التي أعلنتها لجنة الحكام الأسبوع الماضي.

 

تحفيز الحكام لتطوير مستواهم

 أضاف المصدر، أن بيريرا أصر على موقفه وتمسك بمشروع تصنيف الحكام، لأنه السبيل الوحيد، للارتقاء بمستوى التحكيم في الموسم الجديد 2023 - 2024، لأن المشروع يهدف بالأساس لتحفيز الحكام على تطوير أنفسهم والارتقاء بمستواهم الفني حتى تكون أمامهم فرصة للمشاركة في إدارة المباريات، وفي حال تم إلغاء المشروع، فإن ذلك يعني أن مستوى التحكيم في الموسم الجديد سيشهد مزيدا من الأزمات.

 

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