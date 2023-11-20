الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع طالب في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية (صور)

جانب من انقلاب السيارة،
جانب من انقلاب السيارة، فيتو

لقى طالب مصرعه منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بالجيزة، وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

Advertisements

-إعلانات-

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطب الشرعي انقلاب سيارة ملاكي النيابة العامة دور الطب الشرعي نيابة العامة هيئة الإسعاف ترعة المريوطية

مواد متعلقة

التحفظ على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

بدء محاكمة 11 متهما بالانضمام لخلية الشروق الثانية

مصرع سيدة صينية تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينتي

قرار جديد ضد المتهم بإدارة صفحات لاستقطاب الفتيات لممارسة أعمال منافية للآداب

محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لخلية الشروق الثانية

3 مارس الحكم على 73 متهما في قضية خلية التجمع الإرهابية

تأجيل محاكمة معتز مطر وحمزة زوبع وعبد الله الشريف بتهمة تمويل الإرهاب لـ 1 يناير

استعجال تقرير المعمل الجنائي في مصرع سيدة في حريق شقة بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بعزل مستشارين بمجلس الدولة (مستند)

قرار عاجل من الأردن بشأن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

أحمد بلحاج يتقدم بشكوى ضد الزمالك تعرف على التفاصيل

رغم نفي الزمالك، صحف السعودية تؤكد عرض الاتفاق لفتوح

صدمة لثنائي الأحمر، المنتخب يبلغ الأهلي بقرار فيتوريا بعد استبعاد الشحات وعاشور

زغلول صيام يكتب: أهلا بالأشقاء الليبيين .. فضلوا المصريين على الأجانب

الأهلى، كولر يوافق على استعادة مدافع الفريق

شاهد الدمار الهائل في مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال بعد قصفه بصواريخ حزب الله

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 21-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، الكابوريا ترتفع لـ 230 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراولة بسوق العبور

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بوابتها لقلوب الجمهور.. شخصيات بارزة قدمتها هند صبري في مشوارها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 طرق للحصول على الرزق الحلال

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية