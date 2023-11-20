رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الثلاثاء.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

ووافق المجلس، اليوم على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بشكل نهائى، كما وافق على قانون الطفل بشكل نهائى.

كما شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الاثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر العربية وحكومة اليابان ( وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا") لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو انفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 أبريل 2023، وقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة مصر وشركة تى إم إتش إنترناشينوال إل إل سي لتوريد عدد " 1200 " عربة سكة حديد طرازات مختلفة والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

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الخط الرابع لمترو الأنفاق

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بـمجلس النواب، أهمية اتفاقية مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة"، مؤكدا أنه يأتى استكمالا لتنفيذ خطة التنمية بالدولة التى بدأت منذ عام 2014، ولاسيما خطة تطوير منظومة النقل التى يشهد لها الجميع.

وقال قرقر، إن الاتفاق المعروض يأتى بقيمة مائة مليار ين يابانى، ويتعلق بالشريحة الثالثة، لاستكمال ما تم بالشريحتين الأولى والثانية بالخط الرابع بمترو أنفاق القاهرة، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن تيسيرات كبيرة فى السداد منها فترة سماح 10 سنوات، وفائدة مخفضة لمدة 30 عاما.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن استكمال تلك المشروعات يعظم من قيمتها ويسرع من عائدها على المواطن البسيط، مؤكدا، توقف أو تأجيل تنفيذ تلك المشروعات يمثل خسارة كبيرة وعدم استفادة مما تم من جهود وإنفاقه من أموال فى تلك المشروعات.

ودعا قرقر، النواب، للموافقة على تلك الاتفاقيات التى تستهدف استكمال خطوات التنمية بالبلاد.

سياسة الاقتراض

وانتقد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب الحكومة بسبب المضي في سياسة الاقتراض دون توقف، حيث أعلن خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، رفضه لاتفاقيات القروض المبرمة لتوريد 1300 عربة سكة حديد، وأخرى لتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، قائلا إن الأمر جلل حينما يتعلق بسياسات وزارة النقل والسكة الحديد.

وواصل: السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تحقق 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها، وأصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديراتي، إلى ديون وصلت إلى 30 مليار دولار، علما بأن ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار.

حجم الدين الخارجى

واختتم أن السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، فتلك المنظومة لا تحقق أرباحا، ولديها عجز سنوي، ولانعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح.