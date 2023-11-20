النواب يوافق على قرض بـ100 مليار ين ياباني لصالح المترو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثالثة.

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وتسدد مصر بموجب الاتفاقية ﻗﺮض وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ »ﺟﺎﻳﻜﺎ« اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻤﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق، ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 30 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪة %0.1 ﺳﻨﻮﻳﺎً.

وﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﻠﺨﻂ، اﻟﺘﻰ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ،2021 ﺑﻄﻮل 19 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻰ اﻷﺷﺠﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﻣﺪﻳﻨﺔ 6 أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻣﺮورا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺮم، وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﺣﻰ اﻟﻔﺴﻄﺎط ﺑﻤﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ أواﺧﺮ 2025.

وﺗﺘﻀﻤﻦ الاتفاقية ﻓﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 10 ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪء اﻟـﺼـﺮف اﻟﻔﻌﻠﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺬى ﻳﻐﻄﻰ ﺟــﺰءا ﻣـﻦ أﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت، وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷـﺎرات واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ، وﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﺘﻰ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

وﺳﺘﺒﺪأ ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺘﺴﻮﺑﻴﺸﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻦ« ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻧﻔﺎق 23 ﻗﻄﺎرا اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻋﻘﺐ إﻧﺸﺎﺋﻪ.

وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019 ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء 4 ﻣﻌﺪات ﺣﻔﺮ ﻟﻠﺨﻂ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻤﺘﺮو ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﻴﺮﻧﻜﻨﺸﺖ« اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 75 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد 14 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أﻃﻮال اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﻧﻔﺎق ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻫﻰ: » ﺑﺘﺮوﺟﻴﺖ، ﻛﻮﻧﻜﻮرد، واﻟﻤﻘﺎوﻟﻮن اﻟﻌﺮب، وأوراﺳﻜﻮم« ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﻔﺬ »ﺗﺎﻳﺴﻰ ﻛﻮرﺑﻮرﻳﺸﻴﻦ« اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ 4 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻓﻘﻂ.

انتقد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، انتقادات الحكومة بسبب التوسع في سياسة الاقتراض دون توقف، معلنا رفضه اتفاقياتي قرض لتوريد 1300 عربة سكة حديد، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وقال النائب: السكك الحديدية التي تريد توريد 1300 عربة جديدة بقروض ضخمة، تحقق 10 مليارات جنيه خسائر رغم كل القروض التي تطلبها، وأصبحت متأكد من أن سبب سوء النتائج هو حجم الاقتراض الذي وصل وفقا لتقديراتي، إلى ديون وصلت إلى 30 مليار دولار.

وأشار إلى أن ديون مصر الخارجية منذ الملك فاروق وحتى عدلي منصور بلغت في إجمالها 45 مليار دولار.

وقال النائب: السكك الحديدية التهمت 80% من حجم الدين الخارجي لمصر منذ عهد الملك فاروق حتى عدلي منصور، وهو أمر غير معقول، متابعا: تلك المنظومة لا تحقق أرباح، ولديها عجز سنوي، ولا نعرف متى سوف نستطيع سداد الدين، لذا أرفض القرض بشكل واضح.

وأعلن ضياء داوود، عضو مجلس النواب، رفضه قرض بقيمة 100 مليار ين ياباني لصالح وزارة النقل لإنشاء الخط الرابع لمترو الانفاق، قائلا: محاور التنمية تتطلب منا تضافر الجهود، والسؤال لدى الشعب "باقي كام نقترضه لإنهاء المشروعات التنموية والمدة المتبقية منها لحساب عوائد التنمية".

وأشار إلى أن هناك أماكن تمت بها عمليات تنمية، ولم تظهر عوائدها حتى الآن، رغم أن تكلفة هذه الطرق على سبيل المثال مليارات الجنيهات.

وقال عضو مجلس النواب: "لم تعد مزحة بوجود هناك ناس عايشين في مصر وناس عايشين في إيجيبت، رغم إن الناس بتزعل من الكلام ده، لكن من حق اللى عايشين في مصر يقربوا من سكان إيجيبت، لأنهم بيسمعوا عن التنمية وأيديهم تلمسها".

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن الشعب المصري يحتاج أي يعلم نتائج هذه المشروعات، قائلا: ليس كافيا أن نرى قروض متتالية دون أن يكون هناك أي نتائج ملموسة.

فيما أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إنجازات كبيرة تحققت في فترة قصيرة بكل قطاعات النقل سواء طرق أو سكة حديد أو مترو أو موانئ.

وقال السلاب: أي تنمية في أي دولة يكون من خلال الطرق، متابعا: نحن أمام مدن جديدة على مستوى الجمهورية بالكامل وهذه المدن تحتاج لطرق، وكذلك المناطق الصناعية الموجودة في كل محافظات الجمهورية.

وأشار النائب، إلى أن التكلفة الخاصة بمشروعات النقل تتمثل في توفير المواد البترولية في النقل، قائلا: الأمر لا يتعلق عن وجود قرض من عدمه.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: علينا النظر لما توفره وسائل النقل في التكاليف العالية، وهو ما يساهم في سداد القروض.