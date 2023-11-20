أستاذ قانون دولي: إسرائيل وأمريكا تنتهكان القانون الدولي

أخبار غزة، قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لن يشتركان فى المحكمة الجنائية الدولية لأنهم يعلمان أنهما ينتهكان القانون الدولى والإنسانى.

وأضاف حلمى لـ "فيتو": فى عام ٢٠١٤ كان هناك بروتوكول بين الفلسطينيين والمحكمة الجنائية الدولية بتطبيقها على فلسطين وما يحدث فيها من أحداث واعتداءات.

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وعلق وزير التعليم للاحتلال الإسرائيلي يوآف كيش، اليوم الإثنين، على مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين".

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إعدام الأسرى الفلسطينيين

وزعم كيش بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" لن يتم إقراره الآن، وهذا واضح للجميع".

وبحسب كيش فإن "الصور التي التقطت اليوم من الكنيست ليست ضرورية، وتضر بالحرب على غزة وتضر بشكل خاص بعائلات الأسرى الذين يعيشون في أصعب أوقاتهم"- على حد ادعاءاته.

ووجه كيش رسالة إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ووزراء آخرين يروجون للقانون، قائلا: توقفوا عن الانخراط في السياسات التافهة"- بحسب تعبيره.

إبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي

وكان الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

إلحاق الضرر بإسرائيل

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية لحكومة الإحتلال الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

العدوان الإسرائيلي على غزة، وكشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، عن سقوط شهداء وجرحى في عدوان شنته طائرات الاحتلال على مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



غارات كثيفة لجيش الاحتلال على مناطق عدة في غزة

وفي السياق ذاته ذكرت القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة، منذ صباح اليوم الإثنين.

ويستمر حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي، فضلًا عن استشهاد نحو 63 فلسطينيا إثر قصف في دير البلح والنصيرات والبريج.

وأعلن المدير العام للمستشفيات في غزة، محمد زقوت، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.