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اقتصاد

البورصة المصرية تواصل جمع القمم، 86 ألف عملية تداول بمنتصف حركة التعاملات

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 86 ألف عملية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 29998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33%  عند مستوى 10357 نقطة.

 وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93%  عند مستوى 4836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 7234 نقطة.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

ماذا حدث في تداولات جلسة بداية الأسبوع الماضي؟

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأحد، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه عند مستوى 1.679 تريليون جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 24899 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 30049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10598 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة. 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

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بالارقام، تفاصيل حركة تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.

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