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محافظات

تحصين 20800 رأس ماشية خلال أول أيام الحملة القومية بالبحيرة

بيطرية البحيرة،فيتو
بيطرية البحيرة،فيتو

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، بتحصين 20800 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي انطلقت منذ أمس الأحد وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

ضمن جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية، وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها. 

تناشد المديرية جميع المزارعين والمربين، وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان، وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

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البحيرة حملة بيطري دمنهور المديرية

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