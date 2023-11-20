ندوة تثقيفية بعنوان "القدوة الحسنة ومواقع التواصل الاجتماعي" بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب - مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك رئيس الوحدة المحلية، ندوة تثقيفية بمدرسة محمد خميس المتميزة للغات بدمنهور، بحضور ياسر حجازي - مدير المدرسة والدكتورة نشوى إسماعيل - ممثل الإدارة الصحية بدمنهور وأميمة المسيري - مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، وصابرين الحصافي - عضو التضامن الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

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تناولت الندوة التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000 والآثار السلبية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الزواج المبكر وأضراره على صحة الفتاة وظاهرة التسرب من التعليم وقد استفاد من الندوة 30 فردا.

جدير بالذكر أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.



وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون الطفل برقم (72 مكررًا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص - بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية.