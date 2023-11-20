التحفظ على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها والإتجار فيها بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط أكدت قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها داخل شقة مُستأجرة بدائرة مركز شرطة أبو تيج.
تصنيع وتصليح الأسلحة النارية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالشقة المستأجرة.. وبحوزته (4 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 15 فردا محليا - عدد من الطلقات النارية - أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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