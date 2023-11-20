الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

المشدد 5 سنوات لعامل قتل صديقه بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعامل  لاتهامه بالشروع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية لإتمام التصالح بينهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

رئيس جامعة بنها يكرم 21 باحثا لاختيارهم ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم

 صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعى، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8722 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 908 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ج م"، 31 سنة، عامل، شرع في قتل صديقه المجني عليه محمد ع أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث إنه وحال قيام عدد من أهالي القرية بعقد جلسة صلح فيما بين المتهم والمجني عليه لمسابقة خلافات فيما بينهما، باستخدام سلاح أبيض"مطواة"، وإحداث إصابته بجروح طعني بالبطن، قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه حال دون ذلك مداركة المجني عليه بالعلاج، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

Advertisements

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين أثناء قيام بعض كبار أهالي القرية بعقد جلسة صلح فيما بينهما شرع أحد الطرفين في التعدي على الآخر بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته بالبطن.

على الفور انتقلت، قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى نقل المصاب للمستشفى للعلاج، وأدلى المتهم باعترافات أمام جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر

مواد متعلقة

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني 2023

الحكم في قضية مقتل طفل ديمشلت أمام جنايات المنصورة اليوم

جنايات بنها: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة

جنايات بنها: المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل للاتجار في المواد المخدرة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم

البنك المركزي: أكثر من 6.2 مليون عميل على تطبيق إنستا باي

مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

الأهلي، كولر يطلب تقريرا عن ثنائي سيراميكا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية