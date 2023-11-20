الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بدء جلسات مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة

موانئ، فيتو
موانئ، فيتو

افتتحت فعاليات مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المنطقة الحرة بمصراتة بدولة ليبيا، بحضور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدُبَيْبة، ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ، والمهندس محسن السوقطري رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته والمهندس أيمن الدرويش المدير العام  للمنطقة الحرة بمصراته وعدد من السفراء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والموانئ الليبية بالاضافة إلى عميد بلدية مصراتة وعدد من ممثلي الشركات العالمية المشاركة.

Advertisements

وألقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج  رئيس الأكاديمية العربية، كلمة تحدث فيها عن أهمية  هذا المؤتمر، ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، وتحدث عن دور الأكاديمية ومعهد تدريب الموانئ في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الموانئ والنقل البحري، وذلك بحضور أكثر من 25 متحدثا من أكثر من 20 دولة حول العالم وأكثر من 50 شركة محلية ودولية.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية لكل من رئيس الحكومة ووزير المواصلات ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول شمال أفريقيا في قطاع الموانئ والمناطق الحرة، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو

 تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ال الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم

البنك المركزي: أكثر من 6.2 مليون عميل على تطبيق إنستا باي

مشادة داخل الكنيست الإسرائيلي بين الأعضاء وأهالي الأسرى (فيديو)

قرار جديد من الأهلي في ملف تمديد عقد محمد عبد المنعم

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

ناس عايشين بمصر والتانيين في إيجيبت، انتقادات برلمانية بسبب التوسع في قروض النقل

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

الأهلي، كولر يطلب تقريرا عن ثنائي سيراميكا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 21-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، طرح كرنب بروكسل بسعر 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

قاتل الدبابات.. سلاح تستخدمه المقاومة الفلسطينية ضد آليات جيش الاحتلال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل والصعوبات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية