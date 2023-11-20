بدء جلسات مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة

افتتحت فعاليات مؤتمر ومعرض شمال أفريقيا الدولي للموانئ والمناطق الحرة والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع المنطقة الحرة بمصراتة بدولة ليبيا، بحضور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدُبَيْبة، ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانئ، والمهندس محسن السوقطري رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته والمهندس أيمن الدرويش المدير العام للمنطقة الحرة بمصراته وعدد من السفراء ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والموانئ الليبية بالاضافة إلى عميد بلدية مصراتة وعدد من ممثلي الشركات العالمية المشاركة.

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وألقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا المؤتمر، ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات، وتحدث عن دور الأكاديمية ومعهد تدريب الموانئ في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع الموانئ والنقل البحري، وذلك بحضور أكثر من 25 متحدثا من أكثر من 20 دولة حول العالم وأكثر من 50 شركة محلية ودولية.

وقام الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بإهداء درع الأكاديمية لكل من رئيس الحكومة ووزير المواصلات ورئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراته.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول شمال أفريقيا في قطاع الموانئ والمناطق الحرة، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )،