محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم وتحسين مياه الشرب (صور)

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب سعة 7 آلاف م3، والممتد من أمام ملاهي بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضي بطريق الفنادق للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه فى المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطى طرد مجموع أطوالهم 1700 متر.

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يأتي ذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لإحلال وتجديد الشبكات والخطوط الرئيسية، مع دعم المحطات والروافع، وهو الذي يتوازى مع مشروع آخر لدعم وتحسين مياه الشرب بالشيخ هارون ومناطق وسط المدينة بإجمالي أطوال 4 كم جاري العمل في الإحلال والتجديد لهم بطريق كسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللي إلى 800 مللي.

رافقه الجولة العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الصبور الراوي القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مديري ومسئولي الطرق والمحليات.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل في المسافات التي تم نهو الأعمال بها عقب اختبار الخطوط، والتشغيل التجريبي لها، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف، وفضلًا عن إنهاء تركيب محابس التحكم في المياه لكل منسوب لمواجهة أي انقطاع مفاجئ، وعدم تأثير ذلك على باقي المناطق المجاورة.

كما وجه بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجلسات الأرضية للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أي خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعي والإتصالات، علاوة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.