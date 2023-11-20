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محافظات

إزالة 27 حالة تعد على مساحة 5237 متر مربع بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة،
إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

شهدت محافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات، التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، الرحمانية، دمنهور، المحمودية، شبراخيت، وادي النطرون) عن إزالة 27 حالة تعدى بمساحة 5237 م2، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف، أو العشوائي، أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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جاءت الحملات بنطاق 6 مراكز، عبارة عن إزالة 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 1593 م2 بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات، عبارة عن مباني وأسوار طولية وعرضية، و8 حالات تعدي بمساحة 1455 م2 بالرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الاحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية، و4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1100 م2 بنطاق قريتي شرنوب وسنهور بدمنهور، و5 حالات تعد بمساحة 653 م2 بنطاق قرية سيدي عقبه بالمحمودية، و3 حالات تعد بمساحة 316 م2 بشبراخيت، وحالة تعد بمساحة 120 م2 عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر بوادي النطرون. 

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

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ازالة إزالة التعديات البحيرة دمنهور حملة

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