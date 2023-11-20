الإثنين 20 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رفض التحصيل بالدولار، تعرف على الأسعار النهائية للتصالح في مخالفات البناء

مناقشة قانون التصالح
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعد أن رفض المجلس مقترح النائبة أماني الشعوني، والتي طالبت بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

من جانبه عقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.

Advertisements

وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن:

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، حددت 13 هدفا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تتضمن عددا من التسهيلات وأبرزها:

1   إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

2  السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

3  أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

4   إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

5    أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

6    اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

7    أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

8    السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

9   سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

10   إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

11  السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

12  السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

13  السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء اسعار التصالح التصالح الحكومة

مواد متعلقة

اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

رفع جلسة النواب، وغدا استكمال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

رئيس النواب يطالب الحكومة بوضع تعريفات واضحة في لائحة قانون التصالح

الأكثر قراءة

بعد موافقة البرلمان، ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء

موديست يتلقى إشادة من كولر بعد خسارة 4 كيلو من وزنه

الأهلي يبلغ كولر بحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد

توضيح عاجل من التعليم لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن أجهزة التابلت

ثلاثة من عائلة واحدة انتشال أربعة جثامين من أسفل العقار المنكوب ببورسعيد

تفاصيل أول تحرك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة (صور)

رفض التحصيل بالدولار، تعرف على الأسعار النهائية للتصالح في مخالفات البناء

منتجات تصفيف الشعر المغشوشة، تصنع تحت السلم ولها مواصفات ممكن تعرفيها منها

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمم المتحدة: حجم العواصف والأتربة كل عام بوزن 350 هرما بحجم خوفو

في بريطانيا، سائق بدون ذراعين يقود شاحنة بقدميه

انتقلت من أستراليا إلى إندونيسيا، اكتشاف قارة عمرها 155 مليون عام

لأول مرة، ملكة جمال الكون من نيكاراجوا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 20-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023

ارتفاع سعر الذهب، صعود قوي للمؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الفراخ البلدي تتراجع 6 جنيهات بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب تؤدي لرفض الفحص الفني للسيارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما موقف الشرع من اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية