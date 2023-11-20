الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

طوارئ بالبحيرة لرفع آثار الأمطار لليوم الثاني على التوالي (صور)

آثار الأمطار بالبحيرة،
آثار الأمطار بالبحيرة، فيتو

شهدت مراكز محافظة البحيرة، استنفار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع آثار الطقس من أمطار غزيرة ضربت مراكز المحافظة منها رشيد وأبو المطامير مما أدى زيادة تراكمات مياه الأمطار وتعطل حركة السير للمواطنين لانتصار برك المياه والطين.

حيث قامت الوحدات المحلية باستمرار عمليات رفع تراكمات الأمطار لليوم الثاني على التوالي من الشوارع الرئيسية، والفرعية، والميادين، من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية وشركة مياه الشرب.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم الدفع ١٣٠٠ معدة وطاقم لرفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بالإضافة إلى ماكينات الشفط،والمعدات، والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري، ورفع تراكمات المياه أولًا بأول .

شددت نائب محافظ البحيرة، على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي، ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولًا بأول، مع استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار، والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة لعدم تعطيل الحركة المرورية.

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البحيرة امطار أثار دمنهور سقوط

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