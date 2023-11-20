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اقتصاد

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين 20-11-2023

التحليل الفنى، فيتو
التحليل الفنى، فيتو

مؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 60 دقيقة من حركة التداولات بإجمالي عدد عمليات بلغ 28 ألف عملية ببداية تعاملات اليوم الاثنين، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42 %  عند مستوى 25.251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99%  عند مستوى 29506 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1%  عند مستوى 10501 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62 %  عند مستوى 4939.62 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67 %  عند مستوى 7285.08 نقطة.

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ايجى اكس 30، فيتو 

 

المؤشر الرئيسي  EGX30

 يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.251 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 22910 نقاط ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 22639.59 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 23000 نقطة - 23500. 

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ايجى اكس 70، فيتو 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

ويتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4939.62 نقطة مرتفعا بفارق حوالي 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 3.677 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 4800  نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 4800 – 4900 – 5000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة  على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

مؤشرات، فيتو 

تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 

المؤشر EGX30، سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بنهاية الأسبوع نسبة % 89.0 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.9 والعرب على %7.1 وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 249.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 6.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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ماذا حدث في تداولات جلسة نهاية الأسبوع الماضي؟

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات الخميس الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37%  عند مستوى 10349 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 4701 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 6987 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

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بالأرقام، تفاصيل حركة تداولات منتصف الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.581  تريليون جنيه، لتربح نحو 24 مليار جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45%  عند مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15%  عند مستوى 28538 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 9956 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62%  عند مستوى 4619 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.41%  عند مستوى 6850 نقطة.

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