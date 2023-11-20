تفاصيل مؤتمرات الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي (صور)

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة ونستعرض أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية.

حزب مستقبل وطن

- نظم مستقبل وطن كفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 بحضور أكثر من 7000 مواطن.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز يوسف الصديق، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لتكملة مسيرة النهضة والإنجازات.

Advertisements

- نظمت ‏أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم تعقد لقاءً جماهيريًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.



حزب الإصلاح والنهضة

-نظم حزب الإصلاح والنهضة ندوة توعوية ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس بمركز شباب زرقون القبلية نظمتها أمانة محافظة البحيرة لزيادة الوعي لدى الشباب حول مشاركتهم في العملية الانتخابية، ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

-‏ نظمت أمانة محافظة سوهاج بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة مصر تختار الرئيس للتأكيد على أهمية عملية التوعية ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- نظمت ‏أمانة محافظة الإسكندرية بحزب الإصلاح والنهضة مسيرة شبابية حاشدة لإعلان الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونشر الوعي بين الشباب حول مشاركتهم في العملية الانتخابية.

تحالف الأحزاب المصرية

-نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات.

حزب الحرية المصري

- ‏نظمت أمانة حزب الحرية المصري بالشرقية مؤتمرا جماهيريا بقسم السلام أول بمحافظة القاهرة ندوة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم خلالها استعراض إنجازات الرئيس في الفترة السابقة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

-نظمت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة كفر الدوار لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور آلاف العمال.

الاتحاد التعاوني الزراعي

- نظم الإتحاد التعاوني الزراعي ندوة توعوية لمزارعي 4 محافظات مختلفة وهم ( كفرالشيخ، أسيوط، الإسماعيلية، الإسكندرية) وذلك بمركز عمر لطفي بمحافظة الإسماعيلية لإعلان دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

- نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمرًا حاشدًا بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحدث عن إنجازات الرئيس منذ 30 يونيو.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.