الإثنين 20 نوفمبر 2023
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محافظات

هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في الإسكندرية

هطول أمطار خفيفة،
هطول أمطار خفيفة، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم هطول أمطار خفيفة على مختلف المناطق زادت كثافتها على فترات متفاوتة بمناطق وسط وشرق.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في كافة الميادين والشوارع العامة لتطهير شنايش ومطابق الأمطار ورفع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق حتى لا تسبب في توقف الحركة المرورية أمام السيارات ومنعا من التصادم بين السيارات وبعضها.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية" على استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه، وأعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا.

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية انتظام الدراسة غدًا الإثنين 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك وفقا للتنبؤ بالأرصاد الجوية.

وتنفي محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر بالمحافظة.

وكان قد تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول أمطار غزيرة في كافة الميادين والشوارع العامة وذلك تزامنا مع انطلاق أيام فصل الشتاء. 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

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