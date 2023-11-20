الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع سيدة صينية تحت عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بمدينتي

جثة أرشيفية، فيتو
جثة أرشيفية، فيتو

لقيت سيدة صينية مصرعها أثناء عبورها الطريق بمدينتي تحت عجلات سيارة مسرعة أودت بحياتها في الحال.

وعززت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل جثمانها لأقرب مستشفى في التجمع.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حوادث الطرق 

تجدر الإشارة إلى أن حوادث الطرق تحدث لأسباب مختلفة أهمها القيادة بسرعة كبيرة بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للمرور، وكذلك محاولة بعض قائدي السيارات تخطى السيارات الأخرى من أماكن يصعب التخطى فيها، وعدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق أيضا من أهم أسباب حوادث الطرق، عدم فحص السيارة جيدا قبل الانطلاق خصوصا على الطرق السريعة، ما قد يؤدي إلى انفجار الإطارات واختلال عجلة القيادة، أو تعطل السيارة فى نهر الطريق وتوقفها الأمر الذى قد يتسبب في اصطدام سيارات مسرعة بها.

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