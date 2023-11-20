مصرع طالبة في حادث تصادم بالغربية

شهد الطريق الزراعي السريع بين مدينتي كفر الزيات وطنطا بالقرب من قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات مصرع طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة طنطا إثر اصطدام سيارتها التي كانت تقودها بأحد الحواجز الخرسانية بالطريق وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف إلا أنها توفيت متأثرة إصابتها في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الزراعي السريع بالقرب من قرية كفر ديما التابعة لدائرة المركز.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة والإسعاف وشرطة النجدة إلى موقع الحادث وتبين العثور على سيارة ملاكي مهشمة من جراء الاصطدام بأحد الحواجز الخرسانية بالطريق.

وبالفحص تبين أن السيارة كانت تقودها الطالبة جومانة أشرف عامر ٢٠ عاما طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة طنطا مقيمة بقرية كفر مشلة التابعة لدائرة مركز كفر الزيات وكانت متجهة إلى كلية الطب بمدينة طنطا حيث تدرس بها.

وتم نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف إلا أنها توفيت متأثرة إصابتها في الحادث.

وأكد كحلاوي رضوان محامي ابن خالة الطالبة المتوفاة أنها في منزلة الشهداء حيث كانت متجه كلية الطب جامعة طنطا حيث تدرس بالفرقة الرابعة بها وكانت تتمنى أن يأتي اليوم للتخرج لكي تصبح طبيبة وتساعد أهل قريتها من المرضى وجاء خبر وفاتها علينا كالصاعقة ربنا يرحمها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أسرتها وسؤالهم والتصريح بدفن الجثة.