تفاصيل تحركات الأهلي استعدادا للميركاتو الشتوي.. الخطيب يجتمع مع الشركة.. وكولر يطالب بتدعيم 3 مراكز

الأهلي، يبحث مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك حسب ما طلبه الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الخطيب يجتمع مع شركة الكرة لحسم صفقات يناير

وعقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المشرف ‏العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، وناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

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‏كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

وطلب كولر تدعيم ثلاث مراكز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وهي مدافع وظهير أيسر ومهاجم.

صفقة المهاجم الجديد بالأهلي

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر في البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر، لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الآن بالخروج من دورى السوبر الأفريقى من الدور نصف النهائي بعد الخسائر أمام صن داونز الجنوب أفريقي الى جانب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وهو ما شكل ضغط جماهيري كبير على الجهاز الفني والإدارة لحسم ملف المهاجم الجديد بأسرع وقت وذلك في ظل تواضع مستوى المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

بدأ مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم أجنبي تحت السن للتعاقد معه في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان هناك إصرار من داخل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة للتعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن في ميركاتو الشتاء القادم من أجل تدعيم الخط الهجومي.

صفقة عمر كمال عبد الواحد

يحسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفقة الأهلي التبادلية المرشحة الدخول في ملف صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر.

ويتواجد في قائمة الأهلي المرشحة لاختيار أحدها للدخول في صفقة عمر كمال عبد الواحد كلا من صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وكريستو وخالد عبد الفتاح.

وحسم الأهلي صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث مواسم ونصف الموسم بداية من يناير القادم.

رحب خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي بالرحيل إلى فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

وقال مصدر مقرب من لاعب الأهلي إنه لا يمانع الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد وإنه سيحقق ما يخدم مصلحة الأهلي.

صفقة انتقال احمد فتوح

اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وذلك كبديل لعلى معلول ظهير ايسر الفريق الذي ينتهي عقده مع النادي بنهاية منافسات الموسم الحالي.

أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك موافقته على انتقال أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويرغب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتنسيق مع وكيل أعماله تقديم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لفسخ تعاقده مع النادي لعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة لدي النادي.

ويخطط اللاعب لفسخ تعاقده مع الزمالك بعد إعلان النادي عرضه للبيع وعدم تجديد تعاقده مع الزمالك.