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أخبار مصر

مديرية عمل القاهرة تنظم ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية

الندوة،فيتو
الندوة،فيتو

 أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية وذلك بحضور مجموعة من  الطلاب والعاملين بالمعهد، واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهاراتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها..

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مديريات العمل بالمحافظات

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ رؤية ورسالة الوزارة فيما يخص تحسين شروط وظروف العمل، وتقديم الرعاية الحماية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

مديرية العمل بالقاهرة

 أكد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أن تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات خاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية والتي تنفذها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف من خلال الأجهزة التابعة للمديريات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لتوفير مناخ عمل آمن وحماية العمال والطلاب والمترددين من المخاطر منوهًا إلى أنه شارك في تنظيم الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة، بحضور صفاء ربيع مدير إدارة رعاية الطفل، وصفاء عبد المناف مدير إدارة التخطيط، وذلك تحت رعاية الدكتورة سوزان أبو العينين عميد المعهد، وبحضور المهندسة مني وليم مدير السلامة والصحة المهنيه بالمنشأة، وماجد مجدي المسئول الإداري المنظم للندوة..

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