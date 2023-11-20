بدء تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بكفر الدوار تسهيلا على المواطنين (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».
وأشارت إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار
حيث تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار بدءًا من يوم الأحد الموافق 2023/11/19 بمدخل المدينة بجوار فتح الله ماركت، كما ستتواجد اليوم الاثنين 11/20 بشارع المحكمة، وغدا الثلاثاء 11/21 بشارع الجيش زاوية عبود، ويوم الأربعاء بالتمليك أول شارع لقاء، والخميس بشارع الجمهورية بنفق السكة الحديد.
كما يستمر تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور لليوم التاسع على التوالي، وبرغم سوء الأحوال الجوية تم اليوم تلقي 16 طلبا.
تراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات
وتقدم السيارات العديد من الخدمات؛ تسهيلًا على المواطنين، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة لتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، ويحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.
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