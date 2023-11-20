تنفيذ 9306 مشروعات بإجمالي 141 مليارا و300 مليون جنيه بالبحيرة (صور)
أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، ويُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.
توفير حياة كريمة للمواطنين
وأشارت إلى أن البحيرة شهدت خلال تلك الفترة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وأن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان، وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.
فكانت ولا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.
حيث شهدت المحافظة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023 تنفيذ 9306 مشروعات في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنيه، تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78 مليارا و600 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 2538 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.
وأضافت نائب محافظ البحيرة: إننا نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين.
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