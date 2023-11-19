محافظ بورسعيد يصل إلى موقع العقار المنهار بحي الشرق ويوجه بسرعة التعامل (صور)
انتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى موقع العقار المنكوب بحي الشرق، وذلك فور وقوع الحادث وتلقى غرفة العمليات الإشارة بانهيار العقار، للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات، وذلك بتواجد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تبعات الحادث علي أرض الواقع.
وتابع محافظ بورسعيد، أعمال رفع حطام العقار المنهار في حي الشرق، حيث يقوم رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، أعمالهم بالبحث عن مصابين أو وفيات أسفل العقار،وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري في حالة وقوع أية إصابات.
ووجه اللواء عادل الغضبان الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع الحادث وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.
كما أصدر محافظ بورسعيد توجيهاتة بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بأحدث المستشفيات.
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