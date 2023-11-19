رضوى الشربيني: يعني حجز السفينة حدث خطير عالميا وقصف الأطفال عادي

اختطاف السفينة الإسرائيلية، علقت الإعلامية رضوى الشربيني على اختطاف سفينة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر من قبل الحوثيين.

وكتبت رضوى الشربيني في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “يعنى حجز السفينة حدث خطير عالميًا …لكن قصف الأطفال والنازحين والمدارس واقتحام المستشفيات ده عادى، يا رب يتعمل فيكم أضعاف مضاعفة من اللى عملتوه يا…. ”.

وكان قد أعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان مساء اليوم أن أحد السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معها هدفا مشروعا للقوات التابعه لجماعة الحوثي.

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الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني

وقال المتحدث في البيان "تنفيذا لتوجيهات القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واستجابة لمطالب أبناء الشعب اليمني، وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني".

الحوثي يوجه تحذير لكافة السفن الإسرائيلية



وصرح العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم الدين الإسلامي.

وجدد المتحدث تحذيره لكافة السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

ودعا في بيانه كل الدولِ التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة وتتوقف الجرائم البشعة المستمرة حتى هذه اللحظة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وشدد المتحدث على أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هي إسرائيل، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي إذا كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد في ختام بيانه أن عمليات القوات المسلحة تهدد السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين دون غيرها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا على أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.



بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، علي حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.

تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلي الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن السفينة تابعة لشركة "Ray Shipping"، ومملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.

وفقا للتقارير الإعلامية فإن "جالاكسي ليدر" كان علي متنها 22 شخصا.

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