ضبط 225 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة



وفي هذا السياق شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 225 أسطوانة غاز مملوءة، قام أحد الأشخاص بتجميعها وذلك لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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