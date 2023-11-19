الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

بلجيكا تسحق أذربيجان 5-0 في تصفيات اليورو

بلجيكا، فيتو
بلجيكا، فيتو

انتزعت بلجيكا صدارة المجموعة السادسة من النمسا بفوزها الكبير على ضيفتها أذربيجان 5-0، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وتدين بلجيكا بتجديدها الفوز على أذربيجان  إلى روميلو لوكاكو الذي سجل ثلاثية بعد أقل من نصف ساعة على البداية قبل أن يضيف الرابع قبل نهاية الشوط الأول.

وافتتح مهاجم روما الإيطالي التسجيل في الدقيقة 17 بكرة رأسية وبعد طرد إدي اسرافيلوف من صفوف الضيوف لحصوله على إنذار ثان، أضاف الثاني بتمريرة رأسية من تيموتي كاستاني (26)، قبل أن يسجل الثالث بكرة رأسية بعد تمريرة من فاوت فايس (30).

 

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وواصل لوكاكو مهرجانه وسجل الرباعية الأولى بألوان بلجيكا في الدقيقة 37 بعد تمريرة من أوريل مانجالا، ليرفع رصيده في هذه التصفيات إلى 14 هدفا في صدارة الهدافين، معززا رقمه القياسي بألوان "الشياطين الحمر" بـ83 هدفا.

 

وترك لوكاكو الملعب في بداية الشوط الثاني ضمن أربعة تبديلات لأصحاب الأرض، لتبقى النتيجة على حالها حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يضيف لياندرو تروسار الخامس بتمريرة من دوكو (90).

 

تأهل صربيا لليورو

واستفادت صربيا من سقوط منتخب مونتينيجرو، على يد المجر بنتيجة (3-1)، وذلك في مواجهات الجولة العاشرة والأخيرة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن المجموعة السابعة.

 

وأنهى المنتخب الصربي الـ45 دقيقة الأولى متقدما بالهدف الذي سجله مدافعه ميلوش فيلكوفيتش في الدقيقة 17.

 

ولكن انتفض المنتخب البلغاري في الشوط الثاني، رغم خروجه من سباق التأهل، وسجل هدفين قلب بهما الطاولة على أصحاب الأرض عن طريق جورجي روسيف وكيريال دوسبودوف في الدقيقتين 59 و69 على الترتيب.

 

تدارك لاعبو المنتخب الصربي الموقف، وسجلوا هدف التعادل الذي كان كافيا لتأكيد التأهل في الدقيقة 82 بفضل سرديان بابيتش.

 

 المنتخب المجري أنهى التصفيات في الصدارة بـ18 نقطة، تليه صربيا بـ14 نقطة، فيما توقف رصيد مونتينيجرو عند 11 نقطة في المركز الثالث، ويتبخر حلمها في التأهل للمرة الأولى منذ انفصالها عن صربيا.

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الصربي لليورو منذ انفصاله عن يوغوسلافيا، حيث كان ظهوره الأخير قبل 23 عاما في النسخة التي استضافتها بلجيكا وهولندا في بداية الألفية الثانية.

 

وانضم المنتخب الصربي لزمرة المنتخبات التي حجزت بالفعل بطاقة السفر إلى ألمانيا وهي: بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك وهولندا ورومانيا، وسويسرا.

 

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بلجيكا كاس اوروبا آذربيجان تصفيات كأس أوروبا لوكاكو

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