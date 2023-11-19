الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في 5 شركات

الجنيه الذهب اليوم،
الجنيه الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23245 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 23585 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر  24525 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 23550 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 23635 جنيهًا 

 

Advertisements

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا وبنسبة 2.2 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 1981 دولارًا، وسط تزايد رهانات المستثمرين على إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وبداية جولة جديدة من التيسير الكمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجنيه الذهب اليوم الجنيهات الذهب جنيه ذهب عيار 21 جنيهات الذهب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث للمعدن الأصفر في الأسواق

حقيقة تعطيل الدراسة بمحافظة الجيزة غدا

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

أخبار الحوادث اليوم.. إحالة دعوى بطلان انتخابات الزمالك للمفوضين.. انهيار عقار فى بورسعيد.. ومقتل وإصابة 6 أشخاص في مشاجرة بعين شمس

حرب بلا خطة، الجيش الإسرائيلي يعترف بصعوبة القضاء على حماس

شرطة الاحتلال ترد على تقارير مقتل إسرائيليين في حفل بنيران صديقة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في 5 شركات

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير: ميسي في طريقه للانفصال عن أنتونيلا بعد 15 عامًا

تعرف على مشروعات النقل الأخضر فى مصر

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟.. الإفتاء تجيب

أهمها الصلاة علي النبي، مجموعة من أدعية الرزق الحلال

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

المزيد
الجريدة الرسمية