سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في 5 شركات

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23245 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 23585 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 24525 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بسعر 23550 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 23635 جنيهًا

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أسعار الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 42 دولارًا وبنسبة 2.2 % بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي الجمعة، لتستقر الأوقية عند مستوى 1981 دولارًا، وسط تزايد رهانات المستثمرين على إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي وبداية جولة جديدة من التيسير الكمي.