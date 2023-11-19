الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

جهود مكثفة لكشف هوية مجهولين أتلفوا 6 ماكينات صراف آلي بالمنصورة

صراف الي، فيتو
صراف الي، فيتو

شهدت مدينة المنصورة، قيام مجهول بإتلاف عدد من ماكينات الصراف الآلي ATM، بنطاق شارعي الجيش والجمهورية، باستخدام أداة صلبة وإتلاف شاشتها مما تسبب فى توقفها عن العمل

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات مرتكبي الواقعة.

 

وبدأت الواقعة بقيام مجهول بإتلاف عدد من ماكينات الصراف الآلي ATM بنطاق شارع الجيش والجمهورية بمدينة المنصورة عن طريق الطرق باستخدام أداة صلبة وإتلاف شاشتها مما تسبب فى توقفها عن العمل. وذلك بعد بلاغ من محامي وكيلًا عن رئيس البنك الزراعي المصري بإكتشاف إدارة البنك إتلاف 6 ماكينات صراف آلي.

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وكان  اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة من "مدحت محمد أمين"، 41 عاما، محامي حر، وكيلا عن رئيس البنك الزراعي بالدقهلية، تضرر  من وجود تلفيات بـ6 ماكينات صراف آلي ATM وعددهم 4 ماكينات بشارع الجيش و2 شارع الجمهورية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

كلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وتحت إشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وملابساته والمتسبب فى إتلاف الماكينات ودوافعه.

وتحرر عن ذلك المحضر 12727 جنح قسم ثان المنصورة والعرض على جهات التحقيق، التي كلفت بسرعة ضبط المتورط فى ارتكاب الواقعة.

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