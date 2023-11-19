تعليق نبيل الحلفاوي بعد فوز المنتخب على سيراليون بهدفين
منتخب مصر، علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز المنتخب الوطني على سيراليون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "مبروك، من أعلى ماتشات الشناوي، ولا غلطة. تصديات رائعة. تريزيجيه كعهدنا به. براڤو.. صلاح النهارده متفرغ لخدمة زملائه.. مبروك التصدر عن جدارة".
المنتخب يفوز على سيراليون بهدفين
وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.
وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.
ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.
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