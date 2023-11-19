الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعليق نبيل الحلفاوي بعد فوز المنتخب على سيراليون بهدفين

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

منتخب مصر، علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز المنتخب الوطني على سيراليون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وكتب الحلفاوي في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "مبروك، من أعلى ماتشات الشناوي، ولا غلطة. تصديات رائعة. تريزيجيه كعهدنا به. براڤو.. صلاح النهارده متفرغ لخدمة زملائه.. مبروك التصدر عن جدارة".

 

المنتخب يفوز على سيراليون بهدفين

 

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم، على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

Advertisements

 

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

 

ثم عاد  تريزيجيه ليسجل  الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

 

منتخب مصر المنتخب الوطني سيراليون نبيل الحلفاوي الفنان نبيل الحلفاوي

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء، الدبابات الإسرائيلية تتراجع بعد اشتباكات عنيفة مع القسام

خريطة سقوط الأمطار والسيول غدا

نجوى إبراهيم: عمري 80 سنة وعندي سرطانات وعايزيني أعتزل

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

تعليق نبيل الحلفاوي بعد فوز المنتخب على سيراليون بهدفين

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

انهيار عقار سكني تقطنه أسرتان في حي شرق بورسعيد (صور )

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 19-11-2023

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.. تفاصيل اختطاف الحوثيين السفينة "جالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية