الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي ورئيس الحكومة اللبنانية يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والجهود المصرية لوقف إطلاق النار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نفاد المساعدات الإنسانية

 بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي قطاع غزة

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