تفسير حلم غسل الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والأحزان

تفسير حلم غسل الملابس فى المنام، دائما ما تقوم السيدة بغسل الملابس خاصة إذا كانت مسؤولة عن أسرة وزوج ويقوم الرجل بغسل الملابس إذا كان يعيش منفردا سواء فى وطنه أو في الغربة والمعروف أنه يقوم الشخص بغسل الملابس فى حالة وجود الأوساخ مما يجب عليه غسل الملابس ويمكن غسل الملابس بعدّة طرق، وفي السابق كان غسل الملابس يُعدّ من الأمور الصعبة لدى النساء لعدم توفّر الماء في البيوت ولجوئهنّ إلى المياه الجارية.. هذا في الواقع أما رؤية غسل الملابس في المنام فلها العديد من التفسيرات..

Advertisements

تفسير حلم غسل الملابس لابن شاهين

ويقول ابن شاهين إن من يرى في منامه أنه يغسل ملابسه وكانت شديدة الاتساخ ويقوم بتنظيفها جيدا وعودتها نظيفة مرة أخرى فإن هذه الرؤيا تشير إلى اقتراب التخلص من الهموم والأحزان والغم الذي كان مسيطر عليه منذ فترة طويلة.

ومن يرى أنه يغسل ملابس شديدة الاتساخ ولكن لا يرتدي أي منها فهذه الرؤيا تشير إلى زوال الكرب والأحزان عنه بعد فترة طويلة من تعرضه للمصائب والأحزان والله أعلم.

ولكن من يرى في منامه أنه يحاول أن يغسل ملابس متسخة ويزيل عنها هذا الاتساخ وينظفها ولكن الأوساخ لا تزال عنها فهذه الرؤيا تشير إلى محاولة تخلصه من الذنوب والمعاصي التي يرتكبها ويرغب في أن يطهر روحه منها وان لديه نية في التخلص من العادات السيئة التي يقوم بفعلها أو يشرع في ارتكابها والله أعلى وأعلم.

ومن ينجح في تنظيف الملابس والقضاء على الاتساخ الذي يملأ الملابس وتعود كما كانت كأنها نظيفة فهذا المنام يدل على توبته من الذنوب التي كان يرتكبها وتوبة عن المعاصي وعودة إلى طريق الله عز وجل.

ومن يرى أنه يغسل ملابسه بماء بارد أو شديد البرودة فإن هذه الرؤيا تدل على توبته وتمتعه بالصحة والعافية تخلصه من المصائب أو الشرور التي كانت تحيط به، أما لو رأى أنه يغسلها بماء دافئ فالرؤيا تشير إلى إصابته بالمرض والهم والأحزان.

ولو رأى أنه يغسل ملابس نظيفة بالفعل ويعيد غسلها مرة أخرى فهذا المنام يدل على زيادة إيمان هذا الشخص وتقواه وتصرعه في دينه وتقربه من الله عز وجل، وقد تدل على توبة الشخص عن الإسراف في إنفاق الأموال أو التبذير في أمواله.

تفسير حلم غسل الملابس فى المنام للعزباء

والفتاة العزباء التي ترى غسل الملابس فى المنام أنها تغسل ثيابها وتعيد تنظيفها من الاتساخ مرة أخرى فمنامها خير ويدل على اقتراب زواجها أو خطبتها من الشخص الذي تحبه وستعيش معه حياة مستقرة وهادئة وجميلة والله أعلم.

ولكن لو رأت العزباء في منامها أنها تغسل ملابسها وكانت نظيفة ولكنها ترغب في إعادة غسلها مرة أخرى فهذه الرؤيا تشير إلى أنها تتعلق بشيء لم يتم لها ولن يكون لها وعليها أن تعدل عنه وتتركه.

ولو رأت أنها تغسل ملابس أهلها أو والدها أو والدتها فتلك الرؤيا محمودة وتدل على أن هذه الفتاة بارة بأهلها ومطيعة لهما وأنها تكن لهما الكثير من الحب والاحترام، أما لو رأت أنها تغسل ملابس إخوتها الرجال أو الفتيات فهذه الرؤيا تشير إلى أنها ستتركهم وتعيش في مكان آخر أو اقتراب زواجها.أما إذا رأت الفتاة العزباء أنها تغسل ملابسها الداخلية فإن تلك الرؤيا تشير إلى رغبتها الشديدة في الزواج ووجود رجل أو زوج في حياتها.

تفسير حلم غسل الملابس فى المنام للمتزوجة

والمرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تغسل ملابس زوجها وملابسها فتلك الرؤيا تشير إلى استمرار الحب والألفة بينها وبين زوجها وزيادة المودة بينهما في الفترة المقبلة.

أما لو رأت أنها تغسل ملابس أولادها فإن تلك الرؤيا تشير إلى الخير القادم إلى أولادها وأن النجاح سيكون حليفهما خلال السنوات المقبلة والاستقرار في حياتهم.

أما إذا رأت أنها تغسل ملابس لشخص لا تعرفه فهذا المنام يشير إلى خير كثير قادم إليها أو وقوع حدث ما قريبا سيسعدها ويدخل السرور على قلبها إن شاء الله والله أعلم.