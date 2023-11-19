أحياء العجمي والعامرية والمنتزة تواصل رفع مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

واصلت أحياء الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بها، وتواجد رؤساء الأحياء ميدانيا لمتابعة عمليات رفع مياه الأمطار، ومنع التجمعات الناتجة من الأمطار الغزيرة في إعاقة الطرق، وسط طقس سيئ واستمرار تساقط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر بسبب نوة المكنسة التي تضرب المحافظة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار عقب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

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وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي في رفع تجمعات مياه الأمطار من شارع الخاصة الملكية ومخزن الزيت والطريق الصحراوي و كوبري العامرية وعدد من شوارع الحي، وتواجد رئيس الحي ميدانيا لمتابعة رفع المياه بشكل سريع.



وفي حي العجمي قامت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى بالمرور الميدانى بقطاعات الحى لمتابعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز السيارات بالنقاط الحرجة لسرعة التعامل مع أى تجمع في ظل إستمرار هطول الأمطار علي حى العجمى.

وجري التعامل مع الحالات الاتية في وجود سكرتير عام الحى ومديرى إدارات المتابعة الميدانية والرصد البيئي وإشغال الطريق وإستمرار التواجد الميدانى لرؤساء القطاعات ومفتشي المتابعة



وجري كسح تجمع مياه أمطار بمدخل شارع الهانوفيل الرئيسي،تكريك فرعات شنايش بمدخل شارع الهانوفيل الرئيسي أمام مستودع البوتاجاز،نزح تجمع مياه اول مطلع كوبرى ك٢١،تصريف تجمع لمياه الأمطار بشارع مسجد قباء قبلي اسكندرية مطروح

،كسح تجمع مياه أمطار بمدخل اكتوبر

▪،تكريك فرعات لشنايش تصريف مياه الأمطار بشارع الهانوفيل الرئيسي بنافوري منطقة العجمي للصرف الصحي.

وفي حي المنتزة اول تابع اللواء محمد سحلول رئيس الحي رفع وتصريف المياة من شارع مصطفي كامل وعده نقاط ساخنه والعمل علي تيسير الحركة المرورية.

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