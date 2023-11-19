تاون جاس تطمئن سكان التبين

أعلنت شركة تاون جاس عبر صفحتها علي "فيسبوك"، عن قيامها بأعمال صيانة بوحدة إضافة الرائحة بمحطة الكهرباء، منطقة التبين.

وذلك يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء.

ونشرت الشركة أرقامًا للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

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وصرح مصدر بشركة تاون جاس " لفيتو " بأن الشركة تقوم بأعمال للصيانة لكافة المناطق في نطاق الشركة وتحرص خلال تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة

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