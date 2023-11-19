إحالة الطعن باستبعاد المندوه من رئاسة صندوق الزمالك للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقام من رفعت المهندس، المحامي، وكيلاعن كريم عادل عضو نادى الزمالك، التى يطالب فيها بوقف قرار تعيين حسام المندوه وعزله من منصبه لـ المفوضين.

حمل الطعن رقم ٨٨٠١ لسنة ٧٨ قضائية، واختصم وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في حكم لها قبل الانتخابات بإثبات ترك الخصومة في الاستشكال المقام من حسام المندوه المرشح على انتخابات نادى الزمالك، على حكم القضاء الإدارى باستبعاده من الانتخابات التى أجريت الشهر الماضي وفازت بها القائمة الموحدة.

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وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص قضت الأ، بإحالة الطعن المقام من حسام الدين المندوة توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ ، بسبب عضوية مجلس النواب لهيئة مفوضي الدولة.

حمل الطعن رقم ١٤٥٢ / ٧٠،واختصم مدير نادى الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت

بقبول الدعوى المقامة أحد المرشحين، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجه المرشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠ .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت رفض الدعوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي " محامي ومرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك " والتى طالب فيها باستبعاد كل من حسين احمد لبيب " مرشح علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة

حملت الدعاوى ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير.

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

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