الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ دمياط ورئيس أكاديمية البحث العلمى يبحثان آلية إدراج الجبن بموسوعة الأغذية الشعبية

محافظ دمياط،فيتو
محافظ دمياط،فيتو


عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، بحثوا خلاله آلية إدراج الجبن الدمياطي بموسوعة الأغذية الشعبية بمصر،التى تتبناها الأكاديمية.

 ويأتي ذلك طبقًا لعدد من المؤشرات المتعلقة بتسلسل الصناعة والمؤشرات الجغرافية وذلك كخطوة لتسجيل علامة جماعية بما يؤهلها للتسجيل أيضًا بخريطة الملكية الفكرية.

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جاء ذلك على هامش المنتدى السنوى الثانى لصناع الألبان بالغرفة التجارية بدمياط.

محافظ دمياط ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا يبحثان آلية إدراج الجبن الدمياطي بموسوعة الأغذية الشعبية

وبحثت المحافظ خطوات التنفيذ والتى ستبدأ بعقد لقاءات موسعة مع صناع الألبان وأيضًا معامل تصنيع الاجبان لتسجيل أبرز المواصفات التى تتميز بها الصناعة بما أهلها إلى هذه المكانة الفريدة على المستويين المحلى والدولى.

وأكدت أن المحافظة وجامعة دمياط على أتم استعداد للتعاون مع الأكاديمية لتسجيل العلامة الجماعية وتوفير كافة سُبل الدعم الممكنة للتنفيذ، وذلك لدعم الجهود المبذولة لتطوير الصناعة وتأهيلها لخريطة التصدير العالمية..

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أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الغرفة التجارية بدمياط الملكية الفكريه جامعة دمياط محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي موسوعة الأغذية الشعبية

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