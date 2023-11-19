منتخب مصر للكرة النسائية يسحق الكونغو 6 /0 ويتأهل للدور الأخير من تصفيات كأس العالم

الكرة النسائية، فاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عامًا بستة أهداف علي الكونغو برازافيل بلقاء المنتخبين على ستاد الإسكندرية الدولي بمباراة الإياب في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم "كولومبيا 2024" والمقرر لها العام القادم في كولومبيا.

وأحرز سداسية منتخب مصر كل من حبيبة عصام الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ثم جدد منتخبنا الوطني التهديف خلال الدقيقة 17 عن طريق فرح هشام ثم إضافة الهدف الثالث للفراعنة عن طريق دانا كريم نده.

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وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر الي الدور الأخير من التصفيات ويضرب موعدا مع منتخب الكاميرون لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما في الدور الثالث والأخير من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية المقرر لها "كولومبيا 2024".

نتيجة مباراة منتخب مصر والكونغو

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ألفونس ماسيميا ديبات عصر الجمعة الماضي التعادل الإيجابي 1-1 بهدفي دانا كريم نده ومابویا بولین.

ماذا يحتاج منتخب الشابات للكرة النسائية؟

وكان منتخب مصر للشابات تحت عشرين عاما بقيادة محمد كمال يحتاج إلى التعادل السلبي في مباراة الكونغو برازافيل من أجل التأهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

تشكيل منتخب مصر امام الكونغو

وأعلن المدير الفني عن تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام الكونغو وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى، حبيبة صبري.

خط الدفاع، رودينا عبد الرسول، نورا خالد، جوي عماد، نور عبد الواحد.

خط الوسط، دنا كريم نده، مايا إيهاب، حبيبة عمر.

خط الهجوم، فرح هشام، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام.

وكان منتخبنا الوطني تحت عشرين عاما بقيادة محمد كمال حقق فوز عريض على ساو تومي في الدور التمهيدي من التصفيات بنتيجة 18-0 ذهابا وإيابا بالإسكندرية ليضع قدميه في الدور الثاني ويضرب موعدا أمام الكونغو.