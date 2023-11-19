الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

مناقشة قانون التصالح
مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، والتي تم ارتكابها بالمخالفة لقانون الموارد المائية والري.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

وتنص الـمــادة (3) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

Advertisements

 

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

 

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

 

كما وافق مجلس النواب، على الـمـادة (١) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: الطلبالذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.

يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح قانون التصالح النواب

مواد متعلقة

9 مخالفات بناء يجوز التصالح فيها، تعرف عليها

رئيس النواب يطالب الحكومة بوضع تعريفات واضحة في لائحة قانون التصالح

اللائحة خلال 3 أشهر، النواب يوافق على مواد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

مطالبات باستفادة صندوق ترميم المبانى من عائد التصالح فى مخالفات البناء

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حالة الطقس غدا الإثنين 20-11-2023 في مصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن السفينة المختطفة في البحر الأحمر

بث مباشر، مباراة مصر وسيراليون، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة

قيادي بالحوثيين يكشف مفاجأة جديدة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بالبحر الأحمر

تصل لحد السيول، الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة غدا

المتحدث العسكري بصنعاء يكشف موقع اقتياد السفينة المختطفة من البحر الأحمر

منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف في الشوط الأول

Advertisements

منوعات

المزيد

استطلاع صادم للرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع العدوان الإسرائيلي على غزة

إليسا عن حفلها في موسم الرياض: أنا محاطة بالحب السعودي

"إن شاء الله ولد" أفضل عمل إخراجي في "السينمائي الدولي لفن التصوير" ببولندا

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

الانتهاء من ترقية عدد من الموظفين في 21 وحدة بالجهات الحكومية

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

المزيد

انفوجراف

أقلها 200 شهيد.. أبشع مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يحرم شرعًا ويجرم قانونًا تشهير أحد الزوجين بالآخر سواء في الزوجية أو بعد الفراق

تفسير حلم النمل يمشي في المنام وعلاقته بالغيرة والحسد والهم والمرض

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية