حالات يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء وفقا للقانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الحالات التي يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، والتي تم ارتكابها بالمخالفة لقانون الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتنص الـمــادة (3) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

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1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

كما وافق مجلس النواب، على الـمـادة (١) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: الطلبالذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.

يستهدف القانون التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.