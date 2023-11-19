الأحد 19 نوفمبر 2023
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سياسة

"الصحفيين" تستضيف الحقوقي ناصر أمين للحديث عن جرائم الصهاينة الأربعاء المقبل

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية" وذلك الأربعاء القادم.

 

استعراض الجرائم الصهيونية في حق المدنيين


يتحدث فى الندوة ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة.

 

كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.

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آليات توثيق الأدلة في جرائم الحرب 

 

وخلال اللقاء سيتم التعريف بآليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية والسعى لتحقيق العدالة.

 

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